«Сочи» и «Балтика» обменялись победами в двух товарищеских матчах за день

На поле стадиона «Фишт» в Сочи завершился товарищеский матч между местным «Сочи» и калининградской «Балтикой». Победу одержали футболисты «Сочи» — 2:1.

Отметим, что команды провели второй матч за день. Утренний завершился победой «Балтики» со счётом 2:0.

Сезон Российской Премьер-Лиги начнётся для «Сочи» гостевым матчем с московским «Локомотивом» 19 июля. В минувшем сезоне сочинцы заняли пятое место в турнирной таблице, но из-за отсутствия лицензии у «Черноморца» вышли в стыковые матчи, в которых обыграли «Пари Нижний Новгород» (4:3 по сумме двух встреч).

«Балтика» начнёт сезон игрой с московским «Динамо» на выезде 18 июля. В минувшем сезоне калининградцы выиграли Первую лигу.