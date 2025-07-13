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«Сочи» и «Балтика» обменялись победами в двух товарищеских матчах за день

«Сочи» и «Балтика» обменялись победами в двух товарищеских матчах за день
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На поле стадиона «Фишт» в Сочи завершился товарищеский матч между местным «Сочи» и калининградской «Балтикой». Победу одержали футболисты «Сочи» — 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи, Россия
1:0 Йенне – 48'     2:0 Йенне – 69'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград, Россия
1:0 Васильев – 17'     2:0 Гуарирапа – 30'     2:1 Пряхин – 36'    

Отметим, что команды провели второй матч за день. Утренний завершился победой «Балтики» со счётом 2:0.

Сезон Российской Премьер-Лиги начнётся для «Сочи» гостевым матчем с московским «Локомотивом» 19 июля. В минувшем сезоне сочинцы заняли пятое место в турнирной таблице, но из-за отсутствия лицензии у «Черноморца» вышли в стыковые матчи, в которых обыграли «Пари Нижний Новгород» (4:3 по сумме двух встреч).

«Балтика» начнёт сезон игрой с московским «Динамо» на выезде 18 июля. В минувшем сезоне калининградцы выиграли Первую лигу.

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