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«Зенит» — «Войводина»: Глушенков оформил дубль на 79-й минуте

«Зенит» — «Войводина»: Глушенков оформил дубль на 79-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются «Зенит» и сербская «Войводина». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На данный момент счёт 6:1 в пользу команды РПЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
7 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Глушенков – 5'     2:0 Энрике – 7'     3:0 дос Сантос – 21'     3:1 Петрович – 30'     4:1 Кассьерра – 36'     5:1 Мантуан – 52'     6:1 Глушенков – 79'     7:1 Энрике – 87'    

Максим Глушенков оформил дубль на 79-й минуте. Ранее, на пятой минуте, Максим Глушенков прямым ударом с углового открыл счёт и вывел «Зенит» вперёд. Луис Энрике на седьмой минуте удвоил преимущество команды. Дуглас Сантос на 21-й минуте забил третий мяч петербуржцев. Негош Петрович отыграл один мяч «Войводины» на 30-й минуте. На 37-й минуте Матео Кассьерра отметился четвёртым голом сине-бело-голубых. Густаво Мантуан на 52-й минуте отметился пятым голом российской команды.

По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, «Войводина» заработала 53 очка и расположилась на шестой строчке в чемпионате Сербии.

В предыдущем товарищеском матче «Зенит» крупно обыграл швейцарский «Сьон» (5:2). В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги клуб с берегов Невы сыграет с «Ростовом» 20 июля.

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