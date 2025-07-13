Бразилец Жерсон поделился подробностями перехода в «Зенит»

Бразильский полузащитник Жерсон, который стал футболистом «Зенита», рассказал о деталях своего перехода в команду из Санкт-Петербурга, а также объяснил выбор игрового номера.

— Скажите, до перехода в «Зенит» кого-то из нашей команды вы знали? Может быть, общались с кем-то из тренеров или игроков?

— Да, я уже раньше общался с Халком, также Нино — мой хороший товарищ. Я обсуждал свой переход с Малкомом и Клаудиньо, и все эти ребята рассказывали о «Зените» только хорошее. Так я и подписал контракт.

— Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали девятый игровой номер? Он что-то особенное значит для вас?

— Нет, никакого особенного смысла или значения для меня в этом номере не было. Я просто посоветовался с друзьями, с семьёй и остановился на нём, — приводит слова Жерсона официальный сайт «Зенита».