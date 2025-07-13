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Бывший игрок «Ливерпуля» Кэрролл продолжит карьеру в клубе шестого английского дивизиона

Бывший игрок «Ливерпуля» Кэрролл продолжит карьеру в клубе шестого английского дивизиона
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Нападающий Энди Кэрролл в качестве свободного агента перешёл в «Дагенхэм энд Редбридж». Об этом сообщает аккаунт английского клуба в социальной сети X.

Футболист подписал с «кинжалами» трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2028 года. «Дагенхэм энд Редбридж» выступает в Национальной лиге Юг, что является шестым дивизионом в системе английского футбола.

Ранее Кэрролл играл за «Ньюкасл Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Рединг», «Вест Бромвич», «Амьен» и сборную Англии. Этим летом футболист покинул «Бордо», чтобы вернуться в Англию и быть ближе к своей семье.

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