Бывший игрок «Ливерпуля» Кэрролл продолжит карьеру в клубе шестого английского дивизиона

Нападающий Энди Кэрролл в качестве свободного агента перешёл в «Дагенхэм энд Редбридж». Об этом сообщает аккаунт английского клуба в социальной сети X.

Футболист подписал с «кинжалами» трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2028 года. «Дагенхэм энд Редбридж» выступает в Национальной лиге Юг, что является шестым дивизионом в системе английского футбола.

Ранее Кэрролл играл за «Ньюкасл Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Рединг», «Вест Бромвич», «Амьен» и сборную Англии. Этим летом футболист покинул «Бордо», чтобы вернуться в Англию и быть ближе к своей семье.