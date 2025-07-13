«Арсенал» готов заплатить € 70+10 млн за Дьёкереша, эту сумму требует «Спортинг» — Романо

Лондонский «Арсенал» готовится удовлетворить требования «Спортинга» для перехода форварда Виктора Дьёкереша. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х. «Канониры» планируют заплатить € 70+10 млн за 27-летнего футболиста, что и требует португальский клуб.

Дьёкереш играет за «Спортинг» с 2023 года. В 102 матчах за команду форвард забил 97 голов и отдал 28 результативных передач. За сборную Швеции форвард забил 15 голов за 26 матчей.

Сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить больше € 50 млн за футболиста «Челси» Нони Мадуэке. Летом команда уже подписала Кепу Аррисабалагу из «Челси», Кристиана Нёргора и Мартина Субименди, потратив на игроков свыше € 85 млн.