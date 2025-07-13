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«МЮ» сделает «Брентфорду» улучшенное предложение по Мбемо — Sky Sports

«МЮ» сделает «Брентфорду» улучшенное предложение по Мбемо — Sky Sports
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«Манчестер Юнайтед» сделает новое улучшенное предложение по покупке 25-летнего правого нападающего «Брентфорда» Брайана Мбемо. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «МЮ» настроен оптимистично насчёт трансфера футболиста и в ближайшее время направит новое предложение. Не исключено, что это произойдёт уже на этой неделе. Отмечается, что «пчёлы» намерены получить £ 65 млн (€ 75 млн).

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» отклонил второе предложение в размере £ 62,5 млн (€ 73,1 млн).

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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