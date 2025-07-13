«Забей этот негатив в глотки самозванцев». Фердинанд обратился к Мадуэке

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд встал на защиту нападающего «Челси» Нони Мадуэке, который близок к переходу в «Арсенал». Форвард подвергся критике за это решение со стороны фанатов обоих клубов, болельщики «канониров» и вовсе запустили петицию.

«Молодого 23-летнего английского футболиста оскорбляют, запугивают и унижают в тот момент, когда он должен праздновать трансфер за £ 55 млн. Да, молодой парень мечтает о переходе в клуб свой мечты, бросает команду соперника, но то, что с ним обращаются так даже фанаты «Арсенала», — позор.

Просто поставьте себя на его место, на место его родителей, и подумайте, каково это. Повторю: именно сейчас он должен праздновать как игрок, как человек. Надеюсь, что его близкие люди сейчас рядом и поддерживают.

Болельщики могут не соглашаться с трансферами или решениями, которые принимает их клуб, но то, как некоторые высказывают своё мнение или вовсе подписывают петицию с требованием не заключать с ним контракт, выше моего понимания. Не видел раньше ничего подобного и, надеюсь, больше не увижу. Как бы вы себя чувствовали, если бы это был ваш друг, член семьи, брат или сын и он бы стал жертвой такого поведения?

Это не адресовано всем болельщикам «Арсенала», а лишь небольшой части, которая стала слишком шумной.

Надеюсь, переход состоится и Мадуэке забьёт весь этот негатив в глотки этих самозванцев. Чего бы ни произошло, удачи, Нони», — написал Фердинанд в социальной сети Х.