«Челси» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция финала клубного чемпионата мира началась

В эти минуты начался финальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречаются английский «Челси» и французский «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступает Алиреза Фагани (Иран). Стартовый свисток судьи прозвучал после 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На стадии полуфинала лондонский «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» — 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» — 2:1. Французский гранд победил «Баварию» — 2:0.