Видео: вертолёт Трампа пролетел над стадионом финала КЧМ, президент США посетил матч

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп посетил матч финала клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ», который начинается в эти минуты на стадионе «Метлайф». Перед началом встречи вертолёты с Трампом и его окружением пролетели над ареной, затем Трамп поднялся в ложу к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Челси» в минувшем сезоне выиграл Лигу конференций, ранее английский клуб выигрывал клубный чемпионат мира в 2021 году, но проиграл финал в 2012-м.

«ПСЖ» в прошедшей кампании выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Франции, также команда стала победителем Лиги чемпионов. Для парижан это первое участие в клубном чемпионате мира.