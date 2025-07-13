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Видео: вертолёт Трампа пролетел над стадионом финала КЧМ, президент США посетил матч

Видео: вертолёт Трампа пролетел над стадионом финала КЧМ, президент США посетил матч
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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп посетил матч финала клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ», который начинается в эти минуты на стадионе «Метлайф». Перед началом встречи вертолёты с Трампом и его окружением пролетели над ареной, затем Трамп поднялся в ложу к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

«Челси» в минувшем сезоне выиграл Лигу конференций, ранее английский клуб выигрывал клубный чемпионат мира в 2021 году, но проиграл финал в 2012-м.

«ПСЖ» в прошедшей кампании выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Франции, также команда стала победителем Лиги чемпионов. Для парижан это первое участие в клубном чемпионате мира.

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