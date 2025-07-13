Фото: Робби Уильямс и Лаура Паузини выступили перед финалом клубного ЧМ

Британский певец Робби Уильямс и итальянская певица Лаура Паузини выступили на церемонии открытия финала клубного чемпионата мира, в котором играют «Челси» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси» в минувшем сезоне выиграл Лигу конференций, ранее английский клуб выигрывал клубный чемпионат мира в 2021 году, но проиграл финал в 2012-м.

«ПСЖ» в прошедшей кампании выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Франции, также команда стала победителем Лиги чемпионов. Для парижан это первое участие в клубном чемпионате мира.

Действующим победителем клубного чемпионата мира является «Манчестер Сити».