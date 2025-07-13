Фото: Робби Уильямс и Лаура Паузини выступили перед финалом клубного ЧМ
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Британский певец Робби Уильямс и итальянская певица Лаура Паузини выступили на церемонии открытия финала клубного чемпионата мира, в котором играют «Челси» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
2-й тайм
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
«Челси» в минувшем сезоне выиграл Лигу конференций, ранее английский клуб выигрывал клубный чемпионат мира в 2021 году, но проиграл финал в 2012-м.
«ПСЖ» в прошедшей кампании выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Франции, также команда стала победителем Лиги чемпионов. Для парижан это первое участие в клубном чемпионате мира.
Действующим победителем клубного чемпионата мира является «Манчестер Сити».
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