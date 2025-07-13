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Кассьерра: чувствую себя подготовленным — главное, чтобы «Зенит» ждало много побед

Кассьерра: чувствую себя подготовленным — главное, чтобы «Зенит» ждало много побед
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после товарищеского матча с сербской «Войводиной» (7:1) высказался о своём нынешнем уровне готовности к игре.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
7 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Глушенков – 5'     2:0 Энрике – 7'     3:0 дос Сантос – 21'     3:1 Петрович – 30'     4:1 Кассьерра – 36'     5:1 Мантуан – 52'     6:1 Глушенков – 79'     7:1 Энрике – 87'    

«Хорошая игра. Мы всегда знали, что матчи против сербских команд — это сложные игры. Главное, что мы выиграли. Это хорошая подготовка к матчу, который мы сыграем на следующей неделе в РПЛ.

Физически чувствую себя хорошо. Провели много матчей. Поэтому к следующей неделе, когда начнём играть чемпионат, чувствую себя подготовленным. Главное, чтобы нас ждало много побед», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги клуб с берегов Невы сыграет с «Ростовом» 20 июля.

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