Кассьерра: чувствую себя подготовленным — главное, чтобы «Зенит» ждало много побед
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после товарищеского матча с сербской «Войводиной» (7:1) высказался о своём нынешнем уровне готовности к игре.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
7 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Глушенков – 5' 2:0 Энрике – 7' 3:0 дос Сантос – 21' 3:1 Петрович – 30' 4:1 Кассьерра – 36' 5:1 Мантуан – 52' 6:1 Глушенков – 79' 7:1 Энрике – 87'
«Хорошая игра. Мы всегда знали, что матчи против сербских команд — это сложные игры. Главное, что мы выиграли. Это хорошая подготовка к матчу, который мы сыграем на следующей неделе в РПЛ.
Физически чувствую себя хорошо. Провели много матчей. Поэтому к следующей неделе, когда начнём играть чемпионат, чувствую себя подготовленным. Главное, чтобы нас ждало много побед», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги клуб с берегов Невы сыграет с «Ростовом» 20 июля.
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