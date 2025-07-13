Кассьерра: чувствую себя подготовленным — главное, чтобы «Зенит» ждало много побед

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после товарищеского матча с сербской «Войводиной» (7:1) высказался о своём нынешнем уровне готовности к игре.

«Хорошая игра. Мы всегда знали, что матчи против сербских команд — это сложные игры. Главное, что мы выиграли. Это хорошая подготовка к матчу, который мы сыграем на следующей неделе в РПЛ.

Физически чувствую себя хорошо. Провели много матчей. Поэтому к следующей неделе, когда начнём играть чемпионат, чувствую себя подготовленным. Главное, чтобы нас ждало много побед», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги клуб с берегов Невы сыграет с «Ростовом» 20 июля.