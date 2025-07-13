Сергей Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Войводиной» со счётом 7:1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в товарищеском матче над «Войводиной» (7:1) заявил, что счёт не отражает реального положения дел в матче из-за аномальной реализации стандартных положений.

«Важный момент, что все ребята отыграли 90 минут и мы обошлись без травм. Касаемо результата — побеждать всегда приятно, но понимаем, что для нас сложилось удачно начало матча, смогли реализовать несколько стандартных положений, при том что у нас была сегодня не самая высокорослая команда — аномальный процент реализации стандартных ситуаций. Это позволило команде далее играть более раскрепощённо.

Сопернику, конечно, было сложно отойти от того разрыва в счёте, что был в самом начале. Но до последних минут футболисты «Войводины» прессинговали, старались играть агрессивно. Хороший и боевой матч. Счёт не отражает соотношения сил, «Войводина» — крепкая команда.

Благодарим соперника за приезд, а наших болельщиков за то, что делают контрольные матчи праздничными и они проходят в прекрасной футбольной атмосфере. Завтра проведём матч другим составом и будем готовиться к началу чемпионата», — сказал Семак в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».