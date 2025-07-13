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Кассьерра высказался о слухах о возможном уходе из «Зенита»

Кассьерра высказался о слухах о возможном уходе из «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил слухи о возможном уходе из своей нынешней команды.

— «Зенит» искал нападающего. Писали, что ты можешь покинуть команду.
— Я не могу говорить за других, могу отвечать только за себя. Главное, что я готовлюсь. Команда готовится и работает слаженно. Делаем всё, чтобы хорошо войти в сезон, — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Действующий контракт Матео Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2024/2025 Кассьерра провёл за сине-бело-голубых 39 матчей во всех турнирах. На счету колумбийского форварда 12 забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кассьерры в € 10 млн.

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