Игроки «Милана» Беннасер и Адли интересны клубам из Саудовской Аравии — Ди Марцио

К футболистам «Милана» Исмаэлю Беннасеру и Ясину Адли есть интерес из Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, алжирского полузащитника Беннасера может подписать «Аль-Хилаль», а в трансфере француза Адли заинтересован «Аль-Ахли».

Напомним, оба футболиста провели прошлый сезон в арендах. На счету Беннасера 12 матчей и отдал две результативные передачи за «Марсель» в прошлом сезоне Лиги 1. Адли провёл 35 матчей за «Фиорентину», отметившись пятью голами.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри определился с игроками, на которых не рассчитывает в предстоящем сезоне, в их число также вошли Беннасер и Адли.