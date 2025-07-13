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«Спортинг» подтвердил договорённость с «Арсеналом» по переходу Дьёкереша — Орнштейн

«Спортинг» подтвердил договорённость с «Арсеналом» по переходу Дьёкереша — Орнштейн
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Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш в шаге от перехода в лондонский «Арсенал». Португальский клуб подтвердил договорённость о трансфере 27-летнего шведского футболиста. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в социальной сети Х.

«Лиссабонский «Спортинг» подтвердил достижение принципиального соглашения о переходе Виктора Дьёкереша в «Арсенал». Сумма сделки — € 63+3 млн в качестве гарантированной оплаты и € 10 млн в виде бонусов. Агент нападающего отказался от комиссионных за трансфер, чтобы облегчить переход», — написал журналист.

Дьёкереш играет за «Спортинг» с 2023 года. В 102 матчах за команду форвард забил 97 голов и отдал 28 результативных передач.

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