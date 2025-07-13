Тренер «Зенита» Семак высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об исключении московского «Торпедо» из числа участников нового сезона РПЛ.

«Мы все понимаем, что неожиданностей достаточно много, это касается и «Химок», и стыкового матча, вопроса, кого оставлять дальше, скандальных событий, связанных с судейским вопросом. По поводу «Крыльев Советов» это всё немножко застопорилось, наверное, там нет серьёзных каких-то [моментов]. А вот «Торпедо» — да, но я думаю, что интересно было бы посмотреть на количество ошибок против «Зенита» в последних двух сезонах и понять, есть ли в этом какая-то тенденция или нет», — сказал Семак в видео на YouTube-канале «Зенита».