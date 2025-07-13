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Тренер «Зенита» Семак высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ

Тренер «Зенита» Семак высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об исключении московского «Торпедо» из числа участников нового сезона РПЛ.

«Мы все понимаем, что неожиданностей достаточно много, это касается и «Химок», и стыкового матча, вопроса, кого оставлять дальше, скандальных событий, связанных с судейским вопросом. По поводу «Крыльев Советов» это всё немножко застопорилось, наверное, там нет серьёзных каких-то [моментов]. А вот «Торпедо» — да, но я думаю, что интересно было бы посмотреть на количество ошибок против «Зенита» в последних двух сезонах и понять, есть ли в этом какая-то тенденция или нет», — сказал Семак в видео на YouTube-канале «Зенита».

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