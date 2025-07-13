Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил новичка команды Жерсона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, высказываясь о новичке команды Жерсоне, заявил, что считает того качественным футболистом, способным играть важную роль в клубе. О подписании бразильца стало известно сегодня, 13 июля.

«Пока Жерсон ещё не провёл ни одной тренировки вместе с командой, и его состояние будем оценивать в ближайшие игры. Завтра у него будет тестирование, чтобы понять, в каком он состоянии на сегодняшний день. И, исходя из состояния, будем планировать подготовку к началу чемпионата, далее всё будет зависеть от индивидуальных особенностей, насколько быстро наберёт форму, сколько потребуется времени, чтобы функционально подойти.

Что касается игровых качеств, конечно, это очень хороший и качественный футболист, который поможет нам и разнообразит игру в центре. Думаю, будет играть важную роль», — сказал Семак в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».