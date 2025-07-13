«Челси» — «ПСЖ»: Жоао Педро сделал счёт 3:0 на 43-й минуте
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В эти минуты проходит финальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречаются английский «Челси» и французский «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступает Алиреза Фагани (Иран). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу «Челси».
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
2-й тайм
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота «ПСЖ» с передачи Коула Палмера.
На стадии полуфинала «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» — 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» — 2:1. Французский гранд победил «Баварию» — 2:0.
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