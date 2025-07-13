Семак — о Венделе: как и болельщики, ждём приезда. Новостей нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него нет новостей касаемо будущего в команде полузащитника Вендела.

«На сегодняшний день он игрок нашей команды, никаких других новостей не было. Как и болельщики, ожидаем его приезда, решения вопроса по нему», — сказал Семак в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».

27-летний Вендел по-прежнему не находится в расположении «Зенита». Ранее генеральный директор команды Александр Медведев заявил, что вылет бразильца с родины запланирован на понедельник, 14 июля. Вендел играет за «Зенит» с 2020 года, в минувшее зимнее трансферное окно сорвался его переход в «Ботафого».