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Фото: Невеш получил красную карточку в финале клубного ЧМ, схватив Кукурелью за волосы

Фото: Невеш получил красную карточку в финале клубного ЧМ, схватив Кукурелью за волосы
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В эти минуты проходит финальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречаются английский «Челси» и французский «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступает Алиреза Фагани (Иран). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу «Челси».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

На 86-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку за грубость, когда схватил защитника «Челси» Марка Кукурелью за волосы, и тем самым оставил парижан в меньшинстве.

Фото: Кадр трансляции

На стадии полуфинала «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» — 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» — 2:1. Французский гранд победил «Баварию» — 2:0.

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