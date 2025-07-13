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«Зачем вы перевираете?» Семак возмутился интерпретацией журналистом своих слов о судьях

«Зачем вы перевираете?» Семак возмутился интерпретацией журналистом своих слов о судьях
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопросы по поводу судейских скандалов в российском футболе, заявил, что ему было бы интересно узнать, является ли тенденцией количество ошибок против его команды. Однако журналист произнёс иную формулировку, чем раздосадовал специалиста.

— Что касается и «Химок», и стыковых матчей, кого оставлять дальше, и следующие, к сожалению, скандальные события, связанные с судейским вопросом как раз. По поводу «Крыльев Советов» — это немножко застопорилось, там нет ничего серьёзного, а «Торпедо» — да. Думаю, интересно было посмотреть на то количество ошибок против «Зенита» на протяжении последних двух сезонов и посмотреть, есть ли в этом какая-то тенденция или нет.

— Еще одно очень важное уточнение по поводу судей, которые работали против «Зенита». Это вы пошутили? (Вопрос задан спустя несколько минут после слов Семака. — Прим. «Чемпионата»).
— Я разве так сказал?

— Нет, вы сказали, что неплохо было бы посмотреть…
— Я же не так сказал, как вы. Зачем вы перевираете? Вы же сказали: «Сергей, вы сказали, что судьи работали против «Зенита». Это не соответствует…

— Я и хочу услышать правильную формулировку.
— Правильную вы уже слышали. Я слышал от РФС, что тенденции судейских ошибок против «Торпедо» не обнаружили. А я говорю, хорошо бы проверить тенденцию судейских ошибок против «Зенита», что за последние два года против команды ошибаются достаточно часто. Это я сказал, да. Если что, можно промотать потом и посмотреть, но вы очень грубо нарушаете мои слова. Исключительно про тенденцию судейских ошибок никто не говорит, против кого или за кого судят. То, что происходит в судейском корпусе, конечно, это минус, который требует дополнительной работы и дополнительных определённых решений, на мой взгляд, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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