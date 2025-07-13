Тренер «Войводины» объяснил причины поражения 1:7 от «Зенита» в товарищеском матче

Главный тренер «Войводины» Мирослав Таньга после поражения 1:7 от «Зенита» в товарищеском матче заявил, что в сегодняшнем матче зрители увидели не настоящую «Войводину».

«Для нас сегодня был плохой день. Мы получили четыре мяча в свои ворота после розыгрыша, и сложилось ощущение, что команда отсутствовала на поле. Конечно, после того, как за 20 минут мы получили четыре гола, было очень сложно собраться. Конечно, с самого начала было понятно, что уровень «Зенита» выше, на его стороне качество и класс, но тем не менее.

«Зенит» играл легко, расслабленно, а мы были зажатыми, поэтому результат такой, какой есть. Получили своё наказание, может быть, не очень заслуженное.

За полтора дня до поездки мы вернулись со сборов, конечно, команда рассчитывала на отдых, а не на подобную длительную поездку. Это не преуменьшает победу «Зенита» и не оправдывает результат. То, что вы сегодня видели, не та «Войводина», что существует», — сказал Таньга в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».