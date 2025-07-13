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«Астон Вилла» близка к покупке голкипера «Бреста» Бизота — L’Equipe

«Астон Вилла» близка к покупке голкипера «Бреста» Бизота — L’Equipe
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Голкипер Марко Бизот близок к переходу из «Бреста» в «Астон Виллу». Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, футболист в ближайшее время подпишет контракт с клубом из Бирмингема. Интерес «львов» к этому вратарю, вероятно, продиктован возможным уходом Эмилиано Мартинеса из команды. Отмечается, что ещё прошлым летом Бизот надеялся перейти в другой коллектив.

Марко Бизот выступает за «Брест» с 2021 года, за это период он принял участие в 148 матчах, пропустил 213 голов и отыграл 40 раз «всухую». По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 3 млн. Контракт игрока с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года.

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