Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, присутствующий на матче финала клубного чемпионата мира, заявил, что прекрасно проводит время за просмотром встречи. В решающей игре встретились «Челси» и «ПСЖ». Матч проходит в эти минуты, «Челси» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Прекрасно провожу время, потрясающий спорт», — приводит слова Трампа DAZN.

«ПСЖ» в случае победы в финале выиграет пятый трофей за сезон, после трёх триумфов во Франции и успеха в Лиге чемпионов. «Челси» является действующим победителем Лиги конференций — третьего по силе европейского клубного турнира. Для лондонцев это третий финал КЧМ, для парижан — первый.