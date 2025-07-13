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«Прекрасно провожу время». Дональд Трамп — о финале клубного чемпионата мира

«Прекрасно провожу время». Дональд Трамп — о финале клубного чемпионата мира
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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, присутствующий на матче финала клубного чемпионата мира, заявил, что прекрасно проводит время за просмотром встречи. В решающей игре встретились «Челси» и «ПСЖ». Матч проходит в эти минуты, «Челси» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Прекрасно провожу время, потрясающий спорт», — приводит слова Трампа DAZN.

«ПСЖ» в случае победы в финале выиграет пятый трофей за сезон, после трёх триумфов во Франции и успеха в Лиге чемпионов. «Челси» является действующим победителем Лиги конференций — третьего по силе европейского клубного турнира. Для лондонцев это третий финал КЧМ, для парижан — первый.

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