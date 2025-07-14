Полузащитник «Байера» Джака продолжит карьеру в Саудовской Аравии — Плеттенберг

32-летний полузащитник «Байера» Гранит Джака близок к переезду в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, швейцарский футболист достиг устной договорённости с клубом «Неом», который вышел в высшую лигу Саудовской Аравии из первого дивизиона. Подчёркивается, что при осуществлении сделки Джака будет зарабатывать € 10 млн в год. «Неом» готов заплатить за игрока € 6 млн, ожидается, что в понедельник пройдут решающие переговоры.

Джака перешёл в «Байер» из «Арсенала» летом 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Джака стал чемпионом Германии в составе «Байера» в сезоне-2023/2024.