«Бавария» хочет подписать игрока «Челси» Гюсто — L’Équipe

Защитник «Челси» и сборной Франции Мало Гюсто имеет шансы перейти в «Баварию». Об этом сообщает L’Équipe.

Согласно источнику, мюнхенский клуб активно интересуется возможностью совершения трансфера футболиста.

Гюсто выступает за «Челси» с лета 2023 года. За это время футболист принял участие в 84 матчах и отдал 11 результативных передач. Игрок является воспитанником «Лиона», в 61 матче за основную команду «Олимпика» он отдал шесть голевых передач. Согласно сайту Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Гюсто составляет € 35 млн. Нынешний трудовой договор Мало с лондонским коллективом рассчитан до лета 2030 года.