«Не соответствует действительности». Семак — об аренде Соболева в «Оренбург»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал не соответствующей действительности информацию о переходе форварда Александра Соболева в «Оренбург» на правах аренды.

«Насчёт Александра уже говорил, что у него было небольшое повреждение, также как и у Нуралы Алипа. Поэтому и предыдущий матч они не играли. Сейчас тренируются, готовятся. По поводу информации про аренду, я первый раз слышу, что его куда-то кто-то отдаёт. Не знаю, откуда эта информация взялась. Она абсолютно не соответствует действительности...» — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

28-летний Соболев стал игроком «Зенита» 30 августа 2024 года. С тех пор в 31 матче на счету форварда семь голов и три результативные передачи.