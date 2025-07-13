Ямаля обвинили в найме карликов для развлечения гостей на вечеринке в честь 18-летия — AS

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, который сегодня, 13 июля, празднует своё 18-летие, нанял карликов для развлечения гостей на вечеринке в честь совершеннолетия. Об этом сообщает AS со ссылкой на Ассоциацию людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью.

«Ассоциация осуждает привлечение людей с карликовостью для участия в развлекательных мероприятиях на празднике Ямаля и примет меры правового и общественного воздействия», — сказано в заявлении организации.

Ранее стало известно, что на вечеринке Ямаля запрещены телефоны и любые наркотические вещества. Сообщается, что у особняка, где проходит вечеринка, был высажен целый микроавтобус с людьми, страдающими карликовостью.