Матвей Сафонов не отыграл ни минуты на клубном чемпионате мира

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов так и не сыграл на клубном чемпионате мира. Во всех матчах турнира главный тренер команды Луис Энрике использовал в воротах итальянца Джанлуиджи Доннарумму. В финале «ПСЖ» проиграл «Челси» (0:3).

26-летний Сафонов стал игроком французского клуба в июле 2024 года. За первый сезон россиянин отыграл в воротах парижан 17 матчей, пропустив 13 мячей и семь встреч проведя «на ноль». Сафонов играл в чемпионате и Кубке Франции, в Лиге чемпионов. Помимо клубного чемпионата мира, Сафонов также пропустил матч за Суперкубок Франции, в котором «ПСЖ» обыграл «Монако» (1:0).

Всего за первый сезон в «ПСЖ» Сафонов выиграл четыре трофея.