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Матвей Сафонов не отыграл ни минуты на клубном чемпионате мира

Матвей Сафонов не отыграл ни минуты на клубном чемпионате мира
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов так и не сыграл на клубном чемпионате мира. Во всех матчах турнира главный тренер команды Луис Энрике использовал в воротах итальянца Джанлуиджи Доннарумму. В финале «ПСЖ» проиграл «Челси» (0:3).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

26-летний Сафонов стал игроком французского клуба в июле 2024 года. За первый сезон россиянин отыграл в воротах парижан 17 матчей, пропустив 13 мячей и семь встреч проведя «на ноль». Сафонов играл в чемпионате и Кубке Франции, в Лиге чемпионов. Помимо клубного чемпионата мира, Сафонов также пропустил матч за Суперкубок Франции, в котором «ПСЖ» обыграл «Монако» (1:0).

Всего за первый сезон в «ПСЖ» Сафонов выиграл четыре трофея.

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