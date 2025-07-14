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«Барселона» хочет усилиться молодым нападающим «Фламенго» — Globo

«Барселона» хочет усилиться молодым нападающим «Фламенго» — Globo
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«Барселона» интересуется возможностью приобретения нападающего «Фламенго» Райана Роберто. Об этом сообщает Globo.

В июне игроком интересовался «Атлетико», но клуб из Рио-де-Жанейро ответил отказом. «Барселона» и «Аякс» также уведомили бразильский коллектив об интересе к нападающему.

Молодой футболист, играющий на левом фланге нападения, смог положительным образом проявить себя в 2025 году: за команду U17 он забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром среди всех игроков молодёжной академии красно-чёрных.

Ожидается, что Роберто будет включён в состав сборной Бразилии на чемпионате мира для игроков до 17 лет.

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