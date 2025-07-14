«Челси» разгромил «ПСЖ» и стал победителем клубного ЧМ

Завершился финальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречались «Челси» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Алиреза Фагани (Иран). Победу со счётом 3:0 одержали игроки «Челси».

На 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте матча Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.

Отметим, что на 86-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку за грубость, когда схватил защитника «Челси» Марка Кукурелью за волосы, и тем самым оставил парижан доигрывать в меньшинстве.

По итогам этой встречи «Челси» стал победителем клубного чемпионата мира 2025 года.