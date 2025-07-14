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Вчера, 13 июля, прошли два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 13 июля:

Группа D. Нидерланды — Франция — 2:5;

Группа D. Англия — Уэльс — 6:1.

Франция с девятью очками возглавила таблицу группы D, Англия с шестью очками заняла второе место — эти команды вышли в 1/4 финала турнира. Нидерланды (три очка) и Уэльс (ноль очков) покинули соревнование.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.