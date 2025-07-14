«Челси» во второй раз выиграл клубный чемпионат мира
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Лондонский «Челси» обыграл в финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» (3:0), завоевав трофей во второй раз в истории. В предыдущий раз «синим» он покорялся в 2021 году, в 2012-м англичане проиграли в финале турнира «Коринтиансу» (0:1).
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
В прошедшем сезоне «Челси» выиграл Лигу конференций, обыграв в финале «Бетис». Команда Энцо Марески прервала победную серию «ПСЖ», который в минувшем сезоне выиграл четыре трофея и претендовал на пятый.
Рекордсменом по числу побед на клубном чемпионате мира остаётся мадридский «Реал», выигрывавший трофей пять раз. Следом идёт «Барселона» (три). У «Челси», как и у «Коринтианса» с «Баварией», по две победы.
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