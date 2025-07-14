«Челси» во второй раз выиграл клубный чемпионат мира

Лондонский «Челси» обыграл в финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» (3:0), завоевав трофей во второй раз в истории. В предыдущий раз «синим» он покорялся в 2021 году, в 2012-м англичане проиграли в финале турнира «Коринтиансу» (0:1).

В прошедшем сезоне «Челси» выиграл Лигу конференций, обыграв в финале «Бетис». Команда Энцо Марески прервала победную серию «ПСЖ», который в минувшем сезоне выиграл четыре трофея и претендовал на пятый.

Рекордсменом по числу побед на клубном чемпионате мира остаётся мадридский «Реал», выигрывавший трофей пять раз. Следом идёт «Барселона» (три). У «Челси», как и у «Коринтианса» с «Баварией», по две победы.