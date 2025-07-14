Финал клубного ЧМ завершился потасовкой с участием тренера «ПСЖ» Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поучаствовал в потасовке, которая состоялась после финала клубного чемпионата мира, где его команда проиграла «Челси» (0:3). В трансляции показали, как испанский специалист схватил за горло и оттолкнул нападающего синих Жоао Педро, скорее всего, после того, как что-то услышал от бразильского легионера. Начало эпизода в кадр не попало.

«ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0). Та победа стала для парижан первой в истории. Клуб также впервые сыграл на клубном чемпионате мира.