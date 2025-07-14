Финал клубного ЧМ завершился потасовкой с участием тренера «ПСЖ» Энрике
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поучаствовал в потасовке, которая состоялась после финала клубного чемпионата мира, где его команда проиграла «Челси» (0:3). В трансляции показали, как испанский специалист схватил за горло и оттолкнул нападающего синих Жоао Педро, скорее всего, после того, как что-то услышал от бразильского легионера. Начало эпизода в кадр не попало.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0). Та победа стала для парижан первой в истории. Клуб также впервые сыграл на клубном чемпионате мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2025
-
01:11
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:43
-
00:42
-
00:36
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:05
-
00:03
-
00:00
- 13 июля 2025
-
23:50
-
23:50
-
23:42
-
23:36
-
23:28
-
23:25
-
23:18
-
23:04
-
22:54
-
22:53
-
22:52
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:31
-
22:27
-
22:22
-
22:17
-
22:13
-
22:09