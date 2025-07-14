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Финал клубного ЧМ завершился потасовкой с участием тренера «ПСЖ» Энрике

Финал клубного ЧМ завершился потасовкой с участием тренера «ПСЖ» Энрике
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поучаствовал в потасовке, которая состоялась после финала клубного чемпионата мира, где его команда проиграла «Челси» (0:3). В трансляции показали, как испанский специалист схватил за горло и оттолкнул нападающего синих Жоао Педро, скорее всего, после того, как что-то услышал от бразильского легионера. Начало эпизода в кадр не попало.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0). Та победа стала для парижан первой в истории. Клуб также впервые сыграл на клубном чемпионате мира.

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