Англия вышла на второе место по количеству побед на клубных ЧМ
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После победы лондонского «Челси» на клубном чемпионате мира Англия вышла на второе место по числу подобных трофеев. На первой строчке по-прежнему остаётся Испания, у которой восемь побед. У англичан стало пять. В финале «Челси» разгромил французский «ПСЖ» со счётом 3:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
Восемь побед Испании принесли мадридский «Реал» (пять) и «Барселона» (три). У англичан пять побед добыли: «Челси» (две), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» (все — по одной). Четыре победы у Бразилии («Коринтианс» (две), «Сан-Паулу» и «Интернасьонал» (по одной)).
Французский клуб впервые участвовал в финале клубного чемпионата мира. «ПСЖ» мог выиграть пятый трофей за сезон вслед за Кубком, Суперкубком и чемпионатом Франции, а также Лигой чемпионов.
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