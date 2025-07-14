Англия вышла на второе место по количеству побед на клубных ЧМ

После победы лондонского «Челси» на клубном чемпионате мира Англия вышла на второе место по числу подобных трофеев. На первой строчке по-прежнему остаётся Испания, у которой восемь побед. У англичан стало пять. В финале «Челси» разгромил французский «ПСЖ» со счётом 3:0.

Восемь побед Испании принесли мадридский «Реал» (пять) и «Барселона» (три). У англичан пять побед добыли: «Челси» (две), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» (все — по одной). Четыре победы у Бразилии («Коринтианс» (две), «Сан-Паулу» и «Интернасьонал» (по одной)).

Французский клуб впервые участвовал в финале клубного чемпионата мира. «ПСЖ» мог выиграть пятый трофей за сезон вслед за Кубком, Суперкубком и чемпионатом Франции, а также Лигой чемпионов.