Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боливия — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» поздравил «Челси» с победой на клубном ЧМ

«Реал» поздравил «Челси» с победой на клубном ЧМ
Комментарии

Мадридский «Реал» поздравил лондонский «Челси» с победой на клубном чемпионате мира 2025 года. В финале английский клуб одержал разгромную победу над «ПСЖ» со счётом 3:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Поздравляем «Челси» и всех его болельщиков с заслуженной победой на клубном чемпионате мира. А также передаём наши поздравления ФИФА и её президенту Джанни Инфантино с блестящей организацией турнира», — говорится в заявлении клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Реал» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» в полуфинале турнира со счётом 0:4. «Челси» на стадии полуфинала победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0.

Материалы по теме
«Челси» — победитель клубного чемпионата мира! Как же легко разобрали «ПСЖ»! LIVE
Live
«Челси» — победитель клубного чемпионата мира! Как же легко разобрали «ПСЖ»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android