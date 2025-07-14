«Реал» поздравил «Челси» с победой на клубном ЧМ
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Мадридский «Реал» поздравил лондонский «Челси» с победой на клубном чемпионате мира 2025 года. В финале английский клуб одержал разгромную победу над «ПСЖ» со счётом 3:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«Поздравляем «Челси» и всех его болельщиков с заслуженной победой на клубном чемпионате мира. А также передаём наши поздравления ФИФА и её президенту Джанни Инфантино с блестящей организацией турнира», — говорится в заявлении клуба в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, «Реал» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» в полуфинале турнира со счётом 0:4. «Челси» на стадии полуфинала победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0.
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