«Реал» поздравил «Челси» с победой на клубном ЧМ

Мадридский «Реал» поздравил лондонский «Челси» с победой на клубном чемпионате мира 2025 года. В финале английский клуб одержал разгромную победу над «ПСЖ» со счётом 3:0.

«Поздравляем «Челси» и всех его болельщиков с заслуженной победой на клубном чемпионате мира. А также передаём наши поздравления ФИФА и её президенту Джанни Инфантино с блестящей организацией турнира», — говорится в заявлении клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Реал» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» в полуфинале турнира со счётом 0:4. «Челси» на стадии полуфинала победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0.