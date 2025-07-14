Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боливия — Парагвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Челси» Мареска высказался о победе на клубном чемпионате мира

Главный тренер «Челси» Мареска высказался о победе на клубном чемпионате мира
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска считает, что поиск нужной позиции для Коула Палмера и первые 10 минут матча с «ПСЖ» (3:0) стали решающими для победы в финале клубного чемпионата мира. Палмер оформил дубль и стал лучшим игроком матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«У меня нет слов для игроков. Считаю, что мы выиграли матч в первые 10 минут: задали темп, знали, как хотим играть. Сегодня мы нашли нужную позицию для Палмера, на которой было больше пространства для атак. Все игроки фантастически выложились», — приводит слова Марески пресс-служба ФИФА на официальном сайте.

Для «Челси» победа на клубном чемпионате мира стала второй: клуб выигрывал турнир в 2021 году.

Материалы по теме
«Челси» — победитель клубного чемпионата мира! Как же легко разобрали «ПСЖ»! LIVE
Live
«Челси» — победитель клубного чемпионата мира! Как же легко разобрали «ПСЖ»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android