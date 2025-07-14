Главный тренер «Челси» Мареска высказался о победе на клубном чемпионате мира
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска считает, что поиск нужной позиции для Коула Палмера и первые 10 минут матча с «ПСЖ» (3:0) стали решающими для победы в финале клубного чемпионата мира. Палмер оформил дубль и стал лучшим игроком матча.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«У меня нет слов для игроков. Считаю, что мы выиграли матч в первые 10 минут: задали темп, знали, как хотим играть. Сегодня мы нашли нужную позицию для Палмера, на которой было больше пространства для атак. Все игроки фантастически выложились», — приводит слова Марески пресс-служба ФИФА на официальном сайте.
Для «Челси» победа на клубном чемпионате мира стала второй: клуб выигрывал турнир в 2021 году.
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