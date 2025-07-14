Главный тренер «Челси» Мареска высказался о победе на клубном чемпионате мира

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска считает, что поиск нужной позиции для Коула Палмера и первые 10 минут матча с «ПСЖ» (3:0) стали решающими для победы в финале клубного чемпионата мира. Палмер оформил дубль и стал лучшим игроком матча.

«У меня нет слов для игроков. Считаю, что мы выиграли матч в первые 10 минут: задали темп, знали, как хотим играть. Сегодня мы нашли нужную позицию для Палмера, на которой было больше пространства для атак. Все игроки фантастически выложились», — приводит слова Марески пресс-служба ФИФА на официальном сайте.

Для «Челси» победа на клубном чемпионате мира стала второй: клуб выигрывал турнир в 2021 году.