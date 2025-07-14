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Дональд Трамп вручил трофей клубного ЧМ игрокам «Челси» после разгрома «ПСЖ» в финале

Дональд Трамп вручил трофей клубного ЧМ игрокам «Челси» после разгрома «ПСЖ» в финале
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Завершился финальный матч клубного чемпионата мира, в котором лондонский «Челси» обыграл французский «ПСЖ» со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

Президент США Дональд Трамп присутствовал на матче и затем вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручал приз выигравшей команде.

Напомним, на 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте матча Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.

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