Дональд Трамп вручил трофей клубного ЧМ игрокам «Челси» после разгрома «ПСЖ» в финале

Завершился финальный матч клубного чемпионата мира, в котором лондонский «Челси» обыграл французский «ПСЖ» со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Президент США Дональд Трамп присутствовал на матче и затем вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручал приз выигравшей команде.

Напомним, на 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте матча Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.