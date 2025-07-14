Дональд Трамп вручил трофей клубного ЧМ игрокам «Челси» после разгрома «ПСЖ» в финале
Поделиться
Завершился финальный матч клубного чемпионата мира, в котором лондонский «Челси» обыграл французский «ПСЖ» со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
Президент США Дональд Трамп присутствовал на матче и затем вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручал приз выигравшей команде.
Напомним, на 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте матча Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.
Комментарии
- 14 июля 2025
-
02:36
-
02:34
-
02:21
-
02:18
-
02:14
-
02:02
-
01:49
-
01:40
-
01:34
-
01:20
-
01:14
-
01:11
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:43
-
00:42
-
00:36
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:05
-
00:03
-
00:00
- 13 июля 2025
-
23:50
-
23:50
-
23:42
-
23:36
-
23:28
-
23:25
-
23:18
-
23:04
-
22:54