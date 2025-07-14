Коул Палмер — лучший игрок финала клубного чемпионата мира
Поделиться
Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим футболистом финального матча клубного чемпионата мира, в котором лондонцы обыграли «Пари Сен-Жермен» (3:0). Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
В решающей игре турнира хавбек забил два гола и отдал голевую передачу.
Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» осенью 2023 года. В сезоне-2024/2025 он принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.
Комментарии
- 14 июля 2025
-
02:36
-
02:34
-
02:21
-
02:18
-
02:14
-
02:02
-
01:49
-
01:40
-
01:34
-
01:20
-
01:14
-
01:11
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:43
-
00:42
-
00:36
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:05
-
00:03
-
00:00
- 13 июля 2025
-
23:50
-
23:50
-
23:42
-
23:36
-
23:28
-
23:25
-
23:18
-
23:04
-
22:54