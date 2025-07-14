Коул Палмер — лучший игрок финала клубного чемпионата мира

Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим футболистом финального матча клубного чемпионата мира, в котором лондонцы обыграли «Пари Сен-Жермен» (3:0). Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В решающей игре турнира хавбек забил два гола и отдал голевую передачу.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» осенью 2023 года. В сезоне-2024/2025 он принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.