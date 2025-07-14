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Коул Палмер — лучший игрок финала клубного чемпионата мира

Коул Палмер — лучший игрок финала клубного чемпионата мира
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим футболистом финального матча клубного чемпионата мира, в котором лондонцы обыграли «Пари Сен-Жермен» (3:0). Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

В решающей игре турнира хавбек забил два гола и отдал голевую передачу.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» осенью 2023 года. В сезоне-2024/2025 он принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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