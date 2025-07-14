Дональд Трамп вышел вручать медали КЧМ под музыку, написанную к ЧМ-2018 в России

В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил французский «ПСЖ» со счётом 3:0 и стал победителем КЧМ. Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Президент США Дональд Трамп совместно с главой ФИФА Джанни Инфантино вышел вручать трофей лондонскому клубу под музыкальную заставку, написанную специально для чемпионата мира в 2018 году, который проходил в России.

Напомним, клубный чемпионат мира проходил в США с 14 июня по 13 июля. В финальном матче за «Челси» отличились полузащитник Коул Палмер, оформивший дубль в ворота французского клуба, и Жоао Педро.