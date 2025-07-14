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Дональд Трамп вышел вручать медали КЧМ под музыку, написанную к ЧМ-2018 в России

Дональд Трамп вышел вручать медали КЧМ под музыку, написанную к ЧМ-2018 в России
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В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил французский «ПСЖ» со счётом 3:0 и стал победителем КЧМ. Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

Президент США Дональд Трамп совместно с главой ФИФА Джанни Инфантино вышел вручать трофей лондонскому клубу под музыкальную заставку, написанную специально для чемпионата мира в 2018 году, который проходил в России.

Напомним, клубный чемпионат мира проходил в США с 14 июня по 13 июля. В финальном матче за «Челси» отличились полузащитник Коул Палмер, оформивший дубль в ворота французского клуба, и Жоао Педро.

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