«ПСЖ» опубликовал пост после разгромного поражения в финале клубного ЧМ-2025 с «Челси»

«ПСЖ» опубликовал пост после разгромного поражения в финальном матче клубного чемпионата мира с «Челси» (0:3).

«Мы не добились желаемого результата в финале клубного чемпионата мира, но мы невероятно гордимся этим историческим сезоном. Это только начало. От Лос-Анджелеса до Сиэтла, от Атланты до Нью-Йорка, последние недели в США были незабываемыми. Тысячам болельщиков, которые нас поддерживали, — спасибо. Мы — Париж», — написано в официальном телеграм-канале «ПСЖ» в социальной сети X.

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории, выйдя на третье место по этому показателю в мире. Больше побед в турнире лишь у «Барселоны» (3) и мадридского «Реала» (5).