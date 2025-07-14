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«ПСЖ» опубликовал пост после разгромного поражения в финале клубного ЧМ-2025 с «Челси»

«ПСЖ» опубликовал пост после разгромного поражения в финале клубного ЧМ-2025 с «Челси»
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«ПСЖ» опубликовал пост после разгромного поражения в финальном матче клубного чемпионата мира с «Челси» (0:3).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Мы не добились желаемого результата в финале клубного чемпионата мира, но мы невероятно гордимся этим историческим сезоном. Это только начало. От Лос-Анджелеса до Сиэтла, от Атланты до Нью-Йорка, последние недели в США были незабываемыми. Тысячам болельщиков, которые нас поддерживали, — спасибо. Мы — Париж», — написано в официальном телеграм-канале «ПСЖ» в социальной сети X.

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории, выйдя на третье место по этому показателю в мире. Больше побед в турнире лишь у «Барселоны» (3) и мадридского «Реала» (5).

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