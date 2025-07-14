Дональд Трамп пожал руку Матвею Сафонову во время церемонии награждения клубного ЧМ-2025

Президент США Дональд Трамп пожал руку российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову во время церемонии награждения клубного чемпионата мира по футболу 2025 году. В решающем матче парижане с разгромным счётом проиграли «Челси» (0:3).

Фото: Кадр из трансляции Okko

Отметим, на клубном чемпионате мира Сафонов так и не сыграл. Во всех матчах турнира главный тренер команды французского клуба Луис Энрике использовал в воротах итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории, выйдя на третье место по этому показателю в мире. Больше побед в турнире лишь у «Барселоны» (3) и мадридского «Реала» (5).