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Дональд Трамп пожал руку Матвею Сафонову во время церемонии награждения клубного ЧМ-2025

Дональд Трамп пожал руку Матвею Сафонову во время церемонии награждения клубного ЧМ-2025
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Президент США Дональд Трамп пожал руку российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову во время церемонии награждения клубного чемпионата мира по футболу 2025 году. В решающем матче парижане с разгромным счётом проиграли «Челси» (0:3).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

Фото: Кадр из трансляции Okko

Отметим, на клубном чемпионате мира Сафонов так и не сыграл. Во всех матчах турнира главный тренер команды французского клуба Луис Энрике использовал в воротах итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории, выйдя на третье место по этому показателю в мире. Больше побед в турнире лишь у «Барселоны» (3) и мадридского «Реала» (5).

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