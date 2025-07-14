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Луис Энрике впервые в тренерской карьере проиграл в финале клубного турнира

Луис Энрике впервые в тренерской карьере проиграл в финале клубного турнира
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике впервые проиграл в финале турнира, проходящего на клубном уровне. Парижане уступили лондонскому «Челси» со счётом 0:3 в финальном матче КЧМ.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

Ранее испанский специалист выиграл все 12 финалов на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера. Единственный финал, который Энрике проиграл, был матч Лиги наций в 2021 году, когда он возглавлял сборную Испании. Тогда «Фурия Роха» уступила сборной Франции со счётом 1:2.

Напомним, с «ПСЖ» Энрике стал обладателем титула Лиги чемпионов, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Франции. С каталонской «Барселоной» испанский специалист три раза брал Кубок Испании, один раз завоевал Суперкубок страны, выиграл Лигу чемпионов, стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.

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