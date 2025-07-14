Стало известно, что тренер «ПСЖ» сказал своим помощникам после стычки с игроком «Челси»
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Стало известно, как тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил своим помощникам, что произошло во время потасовки с нападающим «Челси» (0:3) Жоао Педро после матча клубного чемпионата мира.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«Я дурак. Он просто стоит, толкает меня, я его трогаю — и он падает», — приводит слова Энрике Marca.
В трансляции показали, как испанский специалист схватил за горло и оттолкнул нападающего «синих» Жоао Педро, скорее всего, после того, как что-то услышал от бразильского легионера.
«ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда взяла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0).
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