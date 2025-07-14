Стало известно, что тренер «ПСЖ» сказал своим помощникам после стычки с игроком «Челси»

Стало известно, как тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил своим помощникам, что произошло во время потасовки с нападающим «Челси» (0:3) Жоао Педро после матча клубного чемпионата мира.

«Я дурак. Он просто стоит, толкает меня, я его трогаю — и он падает», — приводит слова Энрике Marca.

В трансляции показали, как испанский специалист схватил за горло и оттолкнул нападающего «синих» Жоао Педро, скорее всего, после того, как что-то услышал от бразильского легионера.

«ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда взяла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0).