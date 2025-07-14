Президент «ПСЖ» высказался об инциденте между Луисом Энрике и Педро в финале КЧМ
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Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал поступок главного тренера команды Луиса Энрике в финальном матче клубного чемпионата мира с лондонским «Челси» (0:3). Испанский специалист схватил за горло и оттолкнул нападающего «синих» Жоао Педро.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«Вы знаете, я думаю, что у нас самый джентльменский тренер в мире, как и человек. Этот тренер, этот человек никогда не сделает ничего подобного. Он пытался разделить игру и эмоции, но они продолжали его атаковать. Этот человек очень уважает дисциплину», — сказал Аль-Хелаифи Sky Sports.
Напомним, «ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0).
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