Президент «ПСЖ» высказался об инциденте между Луисом Энрике и Педро в финале КЧМ

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал поступок главного тренера команды Луиса Энрике в финальном матче клубного чемпионата мира с лондонским «Челси» (0:3). Испанский специалист схватил за горло и оттолкнул нападающего «синих» Жоао Педро.

«Вы знаете, я думаю, что у нас самый джентльменский тренер в мире, как и человек. Этот тренер, этот человек никогда не сделает ничего подобного. Он пытался разделить игру и эмоции, но они продолжали его атаковать. Этот человек очень уважает дисциплину», — сказал Аль-Хелаифи Sky Sports.

Напомним, «ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0).