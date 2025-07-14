Луис Энрике высказался о потасовке с футболистом «Челси» после финала клубного ЧМ-2025

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал потасовку с футболистом «Челси» Жоао Педро после поражения команды в финале клубного чемпионата мира со счётом 0:3.

«В конце матча произошла ситуация, которой, как мне кажется, можно было бы избежать всем. Моей целью всегда было разнять игроков. В самом конце возникли толчки, я только и делал, что пытался этого избежать. Я также видел, как Мареска тоже кого-то толкал…У меня нет проблем с тем, чтобы поделиться своими чувствами. Это была ситуация, которой все могли бы избежать. Я постараюсь, чтобы она не получила развития. Повторю, это было не лучшим решением, и мне нечего больше добавить», — приводит слова Энрике Marca.

Ранее в трансляции показали, как испанский специалист схватил за горло и оттолкнул нападающего лондонского клуба Жоао Педро, скорее всего, после того, как что-то услышал от бразильского легионера.

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории, выйдя на третье место по этому показателю в мире.