Луис Энрике объяснил разгромное поражение «ПСЖ» в финале КЧМ с «Челси»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в финале клубного чемпионата мира 2025 года от лондонского «Челси». Напомним, встреча завершилась со счётом 0:3.

«Что ж, мы находимся в большом спорте. Мы знаем, что подобное случается. Я размышлял об этом сразу после матча, хотя стоит еще раз посмотреть игру. На мой взгляд, «Челси» начал матч гораздо лучше нас, они очень активно прессинговали и создавали нам трудности. У них были шансы выйти вперёд, и они ими воспользовались. С нашей стороны, у нас было пару возможностей в первом тайме, но, честно говоря, нам было сложно войти в игру. В конце первого тайма, когда нам забили два гола, Палмер был шикарен. В общем, я считаю, что они были лучше нас и заслуживали победы в этом матче. Поздравляю их», — сказал Энрике в интервью после матча.

Напомним, «ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0).