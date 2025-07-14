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Луис Энрике объяснил разгромное поражение «ПСЖ» в финале КЧМ с «Челси»

Луис Энрике объяснил разгромное поражение «ПСЖ» в финале КЧМ с «Челси»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в финале клубного чемпионата мира 2025 года от лондонского «Челси». Напомним, встреча завершилась со счётом 0:3.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Что ж, мы находимся в большом спорте. Мы знаем, что подобное случается. Я размышлял об этом сразу после матча, хотя стоит еще раз посмотреть игру. На мой взгляд, «Челси» начал матч гораздо лучше нас, они очень активно прессинговали и создавали нам трудности. У них были шансы выйти вперёд, и они ими воспользовались. С нашей стороны, у нас было пару возможностей в первом тайме, но, честно говоря, нам было сложно войти в игру. В конце первого тайма, когда нам забили два гола, Палмер был шикарен. В общем, я считаю, что они были лучше нас и заслуживали победы в этом матче. Поздравляю их», — сказал Энрике в интервью после матча.

Напомним, «ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0).

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