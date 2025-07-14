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Форвард «Реала» Гонсало признан лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира

Форвард «Реала» Гонсало признан лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира
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Форвард мадридского «Реала» Гонсало Торрес Гарсия стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира — 2025.

Испанский футболист забил четыре гола в шести матчах турнира (все мячи — с игры). По 4 гола также забили вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария (все — с пенальти), форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси (один — с пенальти), и нападающий «Аль-Хилаля» Маркос Леонардо (все — с игры).

Отметим, Гонсало также отличился результативной передачей в матче с «Пачукой» (3:1), благодаря чему обошёл других кандидатов на награду.

Напомним, клубный чемпионат мира проходил с 14 июня по 13 июля в США. Победителем турнира стал лондонский «Челси», который в финале обыграл «ПСЖ» со счётом 3:0.

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