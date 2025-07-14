Тренер «Челси» рассказал о разговоре с Дональдом Трампом после победы на КЧМ-2025
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, о чём говорил с президентом США Дональдом Трампом после победы в финале клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (3:0).
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«Мы просто обменялись любезностями. Он поздравил. А потом был с нами на награждении!», — приводит слова Марески журналист Бен Якобс на личной странице в социальной сети X.
Трамп присутствовал на матче и затем вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручал награды лондонскому клубу.
«Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории, выйдя на третье место по этому показателю в мире. Больше побед в турнире лишь у «Барселоны» (3) и мадридского «Реала» (5).
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