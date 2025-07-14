Жоао Педро высказался о стычке с Луисом Энрике после финала КЧМ

Бразильский нападающий лондонского «Челси» Жоао Педро прокомментировал инцидент с главным тренером парижского «ПСЖ» Луисом Энрике в финальном матче клубного чемпионата мира (3:0).

«Я подошёл к Андрею Сантосу, когда увидел, что игроки «ПСЖ» окружили его. Как настоящий бразилец, я не мог его оставить и встал на защиту. Вскоре вокруг собралось много людей, и меня слегка толкнули в этой толпе. Это всё часть игры.

Полагаю, они не умеют проигрывать, но такова природа футбола. А теперь пришло время для празднования», – сказал Педро после игры в эфире Sportv.

Напомним, Энрике схватил за горло и оттолкнул нападающего «синих» Жоао Педро.