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Жоао Педро высказался о стычке с Луисом Энрике после финала КЧМ

Жоао Педро высказался о стычке с Луисом Энрике после финала КЧМ
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Бразильский нападающий лондонского «Челси» Жоао Педро прокомментировал инцидент с главным тренером парижского «ПСЖ» Луисом Энрике в финальном матче клубного чемпионата мира (3:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Я подошёл к Андрею Сантосу, когда увидел, что игроки «ПСЖ» окружили его. Как настоящий бразилец, я не мог его оставить и встал на защиту. Вскоре вокруг собралось много людей, и меня слегка толкнули в этой толпе. Это всё часть игры.

Полагаю, они не умеют проигрывать, но такова природа футбола. А теперь пришло время для празднования», – сказал Педро после игры в эфире Sportv.

Напомним, Энрике схватил за горло и оттолкнул нападающего «синих» Жоао Педро.

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